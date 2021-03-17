Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по числу вакансий

Московская область заняла второе место в рейтинге регионов по числу вакансий. Первое место у столицы. Третье место досталось Красноярскому краю. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Роструд.

Согласно рейтингу ведомства, в пятерку лидеров вошли Приморье и Ростовская область. Далее идут Нижегородская область, Приамурье, Татарстан и Краснодарский край. Замыкает топ-10 Санкт-Петербург.

Ранее министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская рассказала, что с начала 2021 года в службе занятости Московской области помогли найти работу для 11,1 тысячи жителей региона. По ее словам, с января в областную службу занятости населения поступило 32 тысячи заявок. Потребность работодателей с начала года составила 22,2 тысячи вакансий, 72% из них по рабочим профессиям.

Сейчас в регионе доступно более 52 тысяч трудовых мест, по которым разместили объявления. В прошлом году четыре тысячи человек смогли пройти переобучение и найти новую работу в Подмосковье. Фаевская отметила — пройти переобучение в центре занятости и устроиться на работу может любой обратившийся с этим вопросом.