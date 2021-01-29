Более 4 тысяч жителей Подмосковья освоили новую профессию и нашли работу в 2020 году

За 2020 год четыре тысячи жителей смогли пройти переобучение и найти новую работу. На сегодняшний день в Подмосковье открыто более 60 тысяч вакансий. Об этом рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«У нас 67 тысяч вакансий. Каждый житель может пройти переобучение в центре занятости на предмет повышения квалификации, получения какой-то смежной, близкой к его профессии специальности, чтобы это помогло ему в его трудоустройстве. За 2020 год чуть более четырех тысяч прошли такое переобучение и трудоустроились», — рассказала она.

Чтобы устроиться на работу, любой может пройти переобучение в центре занятости. В 2021 году к обучению приступили уже 11 человек.

Также Фаевская рассказала, что в 2021 году в Московской области изменится порядок ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет. Министр отметила, что эти выплаты получают 116 тысяч детей в Подмосковье. Заявления на перерасчет можно будет подать только с 1 апреля.