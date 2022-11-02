Подмосковье вошло в тройку лидеров национального чемпионата для инвалидов «Абилимпикс» | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 13:17 Подмосковье вошло в тройку лидеров национального чемпионата для инвалидов «Абилимпикс»

Читать 360tv в

Команда Подмосковья завоевала 85 медалей национального чемпионата для инвалидов «Абилимпикс». Об этом рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина.

Регион представили 73 спортсмена, которые соревновались в 31 компетенции. Они взяли 29 золотых, 26 серебряных и 36 бронзовых медалей.

Реклама

«Наши ребята показали прекрасные результаты. Поздравляю победителей и призеров чемпионата, желаю новых побед и профессиональных успехов», — сказала Ирина Каклюгина.

Реклама

Среди призеров и победителей чемпионата оказалось 46 школьников, 27 студентов и 12 специалистов.