Чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс» прошел в Москве | 360°

Общество 01 ноября 2022, 21:26 Чемпионат среди инвалидов «Абилимпикс» прошел в Москве

Читать 360tv в

В этом году Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» проходил в Москве с 28 по 31 октября. Соорганизатором чемпионата в этом году выступил проект «Открыто для всех» Агентства стратегических инициатив.

Чемпионат «Абилимпикс» помогает людям с инвалидностью решиться на получение профессионального образования, содействует их трудоустройству и развивает идею инклюзии в обществе.

Реклама

На площадке чемпионата прошли конференции и мастер-классы, инклюзивные образовательные учреждения провели свои презентации.

Реклама

Главным событием деловой программы стало заседание «Профессиональное самоопределение, занятость и трудоустройство людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья». Модерировала встречу исполняющая обязанности ректора ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Наталия Золотарева.

На сессии обсуждали новые тренды профессионального образования, вопросы трудоустройства людей с инвалидностью и роль общественных организаций в профориентации людей с инвалидностью и ОВЗ.

Особое внимание на мероприятии уделили теме взаимодействия государства и бизнеса в реализации стажировок и трудоустройства людей с инвалидностью.

«В марте этого года мы запустили проект „Открыто для всех“. Он направлен на создание сообщества инклюзивного бизнеса, на то, чтобы люди с ограничениями по здоровью получили доступ к необходимым товарам, услугам и сервисам, а также имели возможность быть трудоустроенными. Мы провели совместное с НАФИ исследование и выяснили, что более 67% людей с инвалидностью хотят работать, а работают при этом только лишь четверть из них. К сожалению, на сегодняшний день более 50% работодателей не имеют инклюзивной среды для людей с инвалидностью. Наша цель — объединить представителей бизнеса, готовых создавать и развивать инклюзивную среду в России. На текущий момент уже более 70 компаний поддержали проект „Открыто для всех“ и подписали Национальный инклюзивный договор, взяв на себя ряд обязательств по развитию инклюзии. Так, к инклюзивному сообществу уже присоединились такие компании, как РЖД, Билайн, ПФК ЦСКА. Мы рассчитываем, что наше сообщество инклюзивное сообщество будет расти и вместе мы сможем изменить мир к лучшему», — рассказал директор дивизиона «Качество жизни» Агентства стратегических инициатив Александр Пироженко.

На площадке «Абилимпикс» кроме турнира прошло заключение Национальных инклюзивных договоров. К проекту «Открыто для всех» присоединились Национальный центр «Абилимпикс» и проектный офис РУМЦ Минобрнауки России.