facebook_pixel
    26 января 2022, 13:05

    Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по бронированию туров

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Бронирование туров по Подмосковью выросло втрое за год среди россиян. Область вошла в топ-5 регионов, популярных у путешественников.

    Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по бронированию туров | Изображение 1

    В комитете по туризму Подмосковья отметили, что в условиях пандемии коронавируса россияне стали чаще путешествовать внутри страны.

    Список самых популярных у жителей направлений составили национальная система бронирования Bronevik.com и единая система управления системами бронирования Travelline.

    По их данным, Московская область вошла в топ-5 самых востребованных направлений у туристов

    комитет по туризму Подмосковья.

    Среди удобств и преимуществ, которые туристы выделяют в Московской области, хорошая транспортная доступность и большое количество исторических мест.

    Особой популярностью у путешественников пользуются Сергиев Посад и Коломна, а также многие другие города.

    В топ-5 регионов по бронированию туров также оказались Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область.

    Ранее стало известно, что в новогодние праздники в области отдохнули около двух миллионов туристов.