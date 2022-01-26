Подмосковье вошло в топ-5 регионов России по бронированию туров
Бронирование туров по Подмосковью выросло втрое за год среди россиян. Область вошла в топ-5 регионов, популярных у путешественников.
В комитете по туризму Подмосковья отметили, что в условиях пандемии коронавируса россияне стали чаще путешествовать внутри страны.
Список самых популярных у жителей направлений составили национальная система бронирования Bronevik.com и единая система управления системами бронирования Travelline.
По их данным, Московская область вошла в топ-5 самых востребованных направлений у туристов
Среди удобств и преимуществ, которые туристы выделяют в Московской области, хорошая транспортная доступность и большое количество исторических мест.
Особой популярностью у путешественников пользуются Сергиев Посад и Коломна, а также многие другие города.
В топ-5 регионов по бронированию туров также оказались Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область.
Ранее стало известно, что в новогодние праздники в области отдохнули около двух миллионов туристов.