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    10 января 2022, 15:57

    Около 2 миллионов туристов отдохнули в Подмосковье в новогодние праздники

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Туристов в Подмосковье в праздничные дни оказалось на 20% больше, чем год назад. В разных уголках области отдохнули около двух миллионов человек.

    Около 2 миллионов туристов отдохнули в Подмосковье в новогодние праздники | Изображение 1

    Среди самых популярных у гостей городов оказались Сергиев Посад, Одинцово, Коломна, Дмитров и Серпухов. Это отметили в комитете по туризму Подмосковья.

    Например, в Одинцове побывали более 414 тысяч отдыхающих. Одно из знаковых мест там — парк «Патриот», где расположен самый большой каток Подмосковья. Он бесплатный.

    Там же находится Главный храм Вооруженных сил России. Каток развернули как раз рядом с ним, и ледовую площадку посетили уже почти 277 тысяч человек.

    Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».