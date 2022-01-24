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    24 января 2022, 16:43

    Подмосковье осталось в топ-10 популярных турнаправлений у россиян

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье закрепилось в десятке самых популярных туристических направлений у россиян. Область прочно удерживает свою позицию из года в год.

    Подмосковье осталось в топ-10 популярных турнаправлений у россиян | Изображение 1

    Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в топ-10 направлений также вошли Черноморское побережье, Крым и Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Казань и Ставропольский край.

    В числе лидеров уже обосновались и Дагестан, Калининград, Тюменская область, Бурятия, Карелия.

    В комитете по туризму Подмосковья отметили, что регионы, которые прочно удерживают свои позиции в топ-10, смогли сохранить привлекательность для путешественников даже в условиях пандемии.

    Ранее стало известно, что Московская область вошла в число лидеров национального рейтинга по развитию туризма.