Подмосковье осталось в топ-10 популярных турнаправлений у россиян

Подмосковье закрепилось в десятке самых популярных туристических направлений у россиян. Область прочно удерживает свою позицию из года в год.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, в топ-10 направлений также вошли Черноморское побережье, Крым и Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Казань и Ставропольский край.

В числе лидеров уже обосновались и Дагестан, Калининград, Тюменская область, Бурятия, Карелия.

В комитете по туризму Подмосковья отметили, что регионы, которые прочно удерживают свои позиции в топ-10, смогли сохранить привлекательность для путешественников даже в условиях пандемии.

Ранее стало известно, что Московская область вошла в число лидеров национального рейтинга по развитию туризма.