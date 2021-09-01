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    01 сентября 2021, 13:31

    Губернаторскую премию получат авторы 10 научных проектов из Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Авторов 10 научных проектов из Подмосковья удостоили губернаторской премии в этом году. Каждый коллектив получит по миллиону рублей. Итоги конкурсного отбора объявили в областном Мининвесте.

    Губернаторскую премию получат авторы 10 научных проектов из Подмосковья | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, премию выиграли ученые из Дубны, Королева, Жуковского, Балашихи, Сергиева Посада, Фрязина, Красногорска и Богородского.

    Коллективы ученых, работавших над каждым из проектов, удостоили премии губернатора в миллион рублей

    Екатерина Зиновьева.

    Премию за коммерциализацию проектов присуждают с учетом их практического внедрения на предприятиях.

    Темы разработок посвящены медицине, материаловедению и информационным технологиям.

    Победители:

    • опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» из Дубны;

    • научно-исследовательский центр «Строительство» из Сергиева Посада;

    • Научно-исследовательский инженерный институт из Балашихи;

    • научно-внедренческая компания «Космософт» из Королева;

    • «Исток Аудио» из Фрязина;

    • «Бестром» из Красногорска;

    • научно-производственное объединение «Криптен» из Дубны;

    • «Гербарион» из Богородского округа;

    • Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова из Жуковского.

    По словам Зиновьевой, все лауреаты — это примеры успешного применения научных и технологических разработок. Сегодня их уже активно используют на производствах, в строительстве и медицине.