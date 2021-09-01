Губернаторскую премию получат авторы 10 научных проектов из Подмосковья
Авторов 10 научных проектов из Подмосковья удостоили губернаторской премии в этом году. Каждый коллектив получит по миллиону рублей. Итоги конкурсного отбора объявили в областном Мининвесте.
Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, премию выиграли ученые из Дубны, Королева, Жуковского, Балашихи, Сергиева Посада, Фрязина, Красногорска и Богородского.
Коллективы ученых, работавших над каждым из проектов, удостоили премии губернатора в миллион рублей
Премию за коммерциализацию проектов присуждают с учетом их практического внедрения на предприятиях.
Темы разработок посвящены медицине, материаловедению и информационным технологиям.
Победители:
• опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» из Дубны;
• научно-исследовательский центр «Строительство» из Сергиева Посада;
• Научно-исследовательский инженерный институт из Балашихи;
• научно-внедренческая компания «Космософт» из Королева;
• «Исток Аудио» из Фрязина;
• «Бестром» из Красногорска;
• научно-производственное объединение «Криптен» из Дубны;
• «Гербарион» из Богородского округа;
• Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова из Жуковского.
По словам Зиновьевой, все лауреаты — это примеры успешного применения научных и технологических разработок. Сегодня их уже активно используют на производствах, в строительстве и медицине.