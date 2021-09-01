Губернаторскую премию получат авторы 10 научных проектов из Подмосковья

Авторов 10 научных проектов из Подмосковья удостоили губернаторской премии в этом году. Каждый коллектив получит по миллиону рублей. Итоги конкурсного отбора объявили в областном Мининвесте.

Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, премию выиграли ученые из Дубны, Королева, Жуковского, Балашихи, Сергиева Посада, Фрязина, Красногорска и Богородского.

Коллективы ученых, работавших над каждым из проектов, удостоили премии губернатора в миллион рублей Екатерина Зиновьева.

Премию за коммерциализацию проектов присуждают с учетом их практического внедрения на предприятиях.

Темы разработок посвящены медицине, материаловедению и информационным технологиям.

Победители:

• опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» из Дубны;

• научно-исследовательский центр «Строительство» из Сергиева Посада;

• Научно-исследовательский инженерный институт из Балашихи;

• научно-внедренческая компания «Космософт» из Королева;

• «Исток Аудио» из Фрязина;

• «Бестром» из Красногорска;

• научно-производственное объединение «Криптен» из Дубны;

• «Гербарион» из Богородского округа;

• Научно-исследовательский институт приборостроения имени Тихомирова из Жуковского.

По словам Зиновьевой, все лауреаты — это примеры успешного применения научных и технологических разработок. Сегодня их уже активно используют на производствах, в строительстве и медицине.