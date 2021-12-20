Подмосковье вошло в топ-5 лидеров событийного туризма

Московская область вошла в пятерку лидеров среди участников финала X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2021. Также в топ-5 вошли Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская и Ульяновская области.

Всего в рейтинге было представлено 37 регионов. При подсчете баллов учитывалось число проектов-победителей, завоевавших Гран-при, и первые три призовых места в соответствующих номинациях в 2021 году.

Итоги X Национальной премии Russian Event Awards — 2021 подвели в Ульяновске 1–3 декабря. Среди победителей — восемь подмосковных турпроектов. Гран-при премии получил фестиваль «Мастерская Рождества», два проекта стали лидерами рейтинга, четыре взяли серебро и один — бронзу.

Ранее стало известно, что Подмосковье выиграло Гран-при выставки народных промыслов России «Ладья».