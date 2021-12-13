Посетителям торговых центров Москвы расскажут о туристических местах Подмосковья

Туристические места Подмосковья презентуют в нескольких столичных торговых центрах во второй половине декабря и в январе. Для этого откроют временные точки с информацией об интересных местах области.

Почти не отрываясь от покупок, гости торговых центров смогут остановиться рядом с туристическими пунктами Подмосковья, изучить яркие буклеты и не только.

В областном комитете по туризму рассказали, что сделать это можно будет по выходным. Самые интересные места региона презентуют в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Гостям турцентров представят увлекательный стортеллинг об области. Листая яркие буклеты, можно будет выбрать место для отдыха зимой в Подмосковье комитет по туризму Подмосковья.

Уже 18 и 19 декабря такие туристические пункты развернут в торговом центре «Рио Дмитровка», а 25 и 26 декабря — в ТЦ «Рио Севастопольский».

Точки будут работать и в январе. Например, 8-го и 9-го — в торговом центре «Рио Севастопольский».

А с 15 по 16 января и с 22-го по 23-е туристический потенциал Подмосковья презентуют в торговом центре «Райкин Плаза». Все пункты будут работать с 10:00 до 20:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил туристов на новогодние праздники в Подмосковье.