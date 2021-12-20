Подмосковье выиграло Гран-при выставки народных промыслов России «Ладья»

Гран-при выставки народных промыслов России «Ладья» вручили Московской области. Регион выиграл диплом за лучшее художественное оформление экспозиции.

Награду вручили команде областного комитета по туризму. На выставке представили 15 народных художественных промыслов региона.

Среди них Богородская фабрика резьбы по дереву, Жостовская фабрика, Посадская матрешка, Павловопосадская мануфактура и не только.

Представили и гастрономические бренды: сыр, хлебобулочную, молочную, мясную продукцию, напитки и сладости комитет по туризму Подмосковья.

Подмосковье издавна славится художественными промыслами. В области собрано более 60% российских предприятий из этой отрасли.

Ранее стало известно, что Московская область представила на выставке «Ладья. Зимняя сказка — 2021» самый большой стенд. В центре Москвы собрали все промыслы России.

На сегодняшний день «Ладья» — единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране.