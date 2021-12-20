facebook_pixel
    20 декабря 2021, 11:48

    Подмосковье выиграло Гран-при выставки народных промыслов России «Ладья»

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Гран-при выставки народных промыслов России «Ладья» вручили Московской области. Регион выиграл диплом за лучшее художественное оформление экспозиции.

    Подмосковье выиграло Гран-при выставки народных промыслов России «Ладья» | Изображение 1

    Награду вручили команде областного комитета по туризму. На выставке представили 15 народных художественных промыслов региона.

    Среди них Богородская фабрика резьбы по дереву, Жостовская фабрика, Посадская матрешка, Павловопосадская мануфактура и не только.

    Представили и гастрономические бренды: сыр, хлебобулочную, молочную, мясную продукцию, напитки и сладости

    комитет по туризму Подмосковья.

    Подмосковье издавна славится художественными промыслами. В области собрано более 60% российских предприятий из этой отрасли.

    Ранее стало известно, что Московская область представила на выставке «Ладья. Зимняя сказка — 2021» самый большой стенд. В центре Москвы собрали все промыслы России.

    На сегодняшний день «Ладья» — единственный выставочный проект России, который представляет весь спектр народного искусства в стране.