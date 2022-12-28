Подмосковье 28 декабря 2022, 13:18 Подмосковье вошло в топ-3 регионов по числу заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов

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Заявки на получение льготной ипотеки подали свыше 1,8 тысяч IT-специалистов Подмосковья. Из них 70% уже одобрили, сообщили в Мингосуправления региона. Область стала второй в стране по числу поданных заявок.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что банки одобрили 1,3 тысячи заявок на получение льготной ипотеки.

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«По количеству поступивших заявок Московская область находится на втором месте в стране. Сейчас заключено 428 кредитных договоров на сумму более 3,8 миллиарда рублей», — добавила она.

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Работники IT-организаций Подмосковья могут купить квартиру в новостройке или построить дом в ипотеку по льготной ставке 5%. Получить меру поддержки могут сотрудники компаний, аккредитованных Минцифры России, в возрасте от 22 до 44 лет. Подать заявку они могут до конца 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность внедрения искусственного интеллекта в работу региона. Технологии позволят сэкономить миллиарды рублей.