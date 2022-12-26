Подмосковье 26 декабря 2022, 16:46 Искусственный интеллект позволит Подмосковью сэкономить миллиарды рублей — Воробьев Губернатор Воробьев заявил о важности искусственного интеллекта для эффективной работы Фото: Антон Чернов

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Эффективную работу социальной и других сфер отметили особенно важной на заседании Высшего совета. Так, губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что внедрение искусственного интеллекта позволит области сэкономить миллиарды рублей.

По словам губернатора, во всех сферах важно искать то, что безвозвратно забирает ресурсы, чтобы работать более эффективно. Особенно это важно в социальной сфере — спорте, образовании, здравоохранении.

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«Если мы используем все современные технологии, в том числе искусственный интеллект, это позволит нам сэкономить миллиарды рублей, которые мы можем направить на очень важные направления», — подчеркнул он.

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Ранее Андрей Воробьев заявил, что регион не будет останавливаться на достигнутом во внедрении нейросетей в работу органов власти. Они уже показали свою работоспособность во многих направлениях.