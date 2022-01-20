Подмосковье вошло в топ-10 регионов России по числу работников сельского хозяйства

Подмосковье оказалось на 10-м месте в России и на третьем в Центральном федеральном округе по числу аграриев. У них стабильная зарплата, рассказал министр сельского хозяйства области Сергей Воскресенский.

Он отметил это, подводя итоги 2021 года. По словам министра, у аграриев в Подмосковье высокий уровень обеспеченности социальной и инженерной инфраструктурой.

Вскоре в регионе внедрят онлайн-ресурс «Вакансии в сфере АПК». Он объединит главные предприятия сельского хозяйства Московской области, вузы и колледжи.

В результате жители, ищущие работу в аграрной сфере, смогут узнавать о доступных вакансиях онлайн.

Целью этого проекта является помощь молодым соискателям в поиске работы по специальностям в сфере АПК Сергей Воскресенский.

Новая платформа повысит и эффективность сотрудничества работодателей с образовательными учреждениями. Сервис планируют запустить 25 января этого года.

Ранее стало известно, что Московская область вошла в топ-3 регионов России по числу производителей экологически чистых продуктов.