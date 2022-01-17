Подмосковье вошло в топ-3 регионов России по количеству производителей экологически чистых продуктов

Подмосковье стало одним из лидеров России по количеству производителей экологически чистых продуктов. Среди них мясо, молоко, кофе, яйца, корма для животных и не только.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, в регионе насчитывается уже восемь производителей органики. Область заняла второе место в России по их числу.

Это компании «Май» из Фрязина, «ССБ» из Дмитрова, «Блюз» из Дубны, «Ступинская Нива Органик» из Ступина, «Шульгино» из Волоколамска, «Георгиевский» из Краснознаменска, экоферма «Рябинки» из Шаховской, племрепродуктор «Васильевское» из Сергиева Посада.

Одной из наших приоритетных задач является увеличение количества экологически чистых производств в регионе Сергей Воскресенский.

Он добавил, что производители такой продукции получат меры государственной поддержки. Этот вопрос уже рассматривают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Ранее стало известно, что более 2,5 тысячи новых рабочих мест создали в аграрной отрасли Подмосковья в 2021 году.