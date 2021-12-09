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    09 декабря 2021, 18:01

    Около 2,5 тысячи рабочих мест создали в аграрной отрасли Подмосковья с начала года

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Еще около 2,5 тысячи новых рабочих мест создали в отрасли агропромышленного комплекса Подмосковья с начала года. Они появились благодаря теплицам, бакалейным складам, заводам по производству кормов для животных и не только.

    Около 2,5 тысячи рабочих мест создали в аграрной отрасли Подмосковья с начала года | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, 50 агропромышленных предприятий создали или улучшили в регионе с начала года.

    Все эти предприятия агропромышленного комплекса обеспечили работой еще 2470 жителей региона

    Сергей Воскресенский.

    Он уточнил, что в создание и реконструкцию заводов и теплиц инвестировали около 47 миллиардов рублей.

    Около 2,5 тысячи рабочих мест создали в аграрной отрасли Подмосковья с начала года | Изображение 2

    «Подмосковью очень важны инвестиционные проекты в сфере АПК, реализация которых способствует созданию рабочих мест для жителей», — отметил Воскресенский.

    По его словам, правительство Московской области продолжит поддерживать создание сельскохозяйственных объектов.