Около 2,5 тысячи рабочих мест создали в аграрной отрасли Подмосковья с начала года

Еще около 2,5 тысячи новых рабочих мест создали в отрасли агропромышленного комплекса Подмосковья с начала года. Они появились благодаря теплицам, бакалейным складам, заводам по производству кормов для животных и не только.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, 50 агропромышленных предприятий создали или улучшили в регионе с начала года.

Все эти предприятия агропромышленного комплекса обеспечили работой еще 2470 жителей региона Сергей Воскресенский.

Он уточнил, что в создание и реконструкцию заводов и теплиц инвестировали около 47 миллиардов рублей.

«Подмосковью очень важны инвестиционные проекты в сфере АПК, реализация которых способствует созданию рабочих мест для жителей», — отметил Воскресенский.

По его словам, правительство Московской области продолжит поддерживать создание сельскохозяйственных объектов.