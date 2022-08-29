Московская область привлекла 500 миллиардов рублей инвестиций за полгода и вошла в лидеры рейтинга экономической активности регионов России. Об этом объявил на совещании губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«В первой половине дня вышел рейтинг по экономической активности, по занятости в регионах. Мы входим в лидеры. У нас большой спрос на рабочую силу. Все это происходит тогда, когда максимальное внимание уделяется бизнесу и на муниципальном, и на региональном, и на правоохранительном уровнях», — сказал глава Московской области.

Он поставил задачу до конца 2022 года довести субсидии до участников программ поддержки малого и среднего бизнеса, предприятий, занятых в импортозамещении, а также проинформировать о них всех, на кого направлены меры поддержки. Андрей Воробьев отметил, что это очень важно, ведь если все направления поддержки качественно сопровождают, то и инвесторы чувствуют себя в регионе комфортно.

«За первое полугодие нам удалось привлечь инвестиции на уровне 500 миллиардов рублей. И я очень надеюсь, что второе полугодие мы так же стабильно пройдем и по созданию рабочих мест, и по занятости», — сказал губернатор.

Новые программы поддержки бизнеса стартовали в Подмосковье в августе. Это гранты социальным предпринимателям и субсидии малому бизнесу для выхода на маркетплейсы.