Свыше 10 тысяч компаний получили льготные кредиты в Подмосковье

В текущем году на поддержку льготных программ по кредитованию для сотрудников малого и среднего бизнеса в России направят дополнительно еще 9 миллиардов рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. На территории Подмосковья такими заемщиками уже являются больше 10 тысяч компаний.

В целом выделенные средства помогут передать российскому бизнесу больше 100 миллиардов рублей только до конца этого года. В Мособлдуме добавили, что льготные кредиты сейчас очень востребованы представителями бизнеса в Подмосковье.

«Всего заемщиками в Московской области являются более 10 тыс. компаний. В том числе подают заявки на льготные кредиты, кредитные каникулы», — рассказал председатель Комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.

По его словам, льготные кредиты в Московской области предоставляются тем компаниям, которые работают в сфере импортозамещения. Они могут получить до 10 миллионов рублей на срок до трех лет. Ставка при этом достаточно низкая — от 4 до 5,5%. Чтобы оформить такой кредит, нужно собрать все необходимые документы и обратиться в один из банков, которые уполномочены выдавать льготные кредиты. Всего на территории Московской области таких банков десять.