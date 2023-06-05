Подмосковье 05 июня 2023, 15:00 Подмосковье вошло в число лидеров среди регионов по эффективности МФЦ Фото: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

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Подмосковье вошло в число лидеров по эффективности работы МФЦ за прошлый год. Рейтинг подготовило Минэкономразвития России.

Как рассказали в Мингосуправлении региона, МФЦ Подмосковья получают свыше 130 тысяч обращений в неделю. Они касаются разных жизненных ситуаций.

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Рейтинг подготовили впервые. Центры оценивали по четырем критериям. Это доступность для заявителя получения госуслуг, качество, клиентоцентричность и сервисность обслуживания, а также уровень внедрения цифровых технологий и применение новаторских решений.

«Чтобы жителям было комфортно получать услуги, в центрах организованы зоны ожидания, стоят автоматы с напитками и снеками, а для маленьких посетителей есть игровые зоны», — отметила глава ведомства Надежда Куртяник.

По ее словам, Подмосковье старается сделать цифровые услуги доступными для жителей. Для этого в МФЦ создано свыше 800 рабочих мест в цифровых зонах. Их можно также найти в библиотеках.

Всего в Подмосковье 125 офисов и 133 территориальных отделения МФЦ. Для записи в нужный центр можно воспользоваться специальным сервисом на региональном портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе Информационного центра. Туда направляются обращения жителей Подмосковья, участников СВО и их семей.

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