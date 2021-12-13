Подмосковье оказалось в лидерах по числу оформленных «Пушкинских карт»

Подмосковье стало вторым по количеству оформленных «Пушкинских карт». По ним школьники и студенты могут посещать культурные мероприятия за счет государства. Юные жители купили уже 3687 билетов в театры, музеи, филармонии и дома культуры.

В Министерстве культуры Подмосковья подчеркнули, что в области оформили 145 745 карт. Сейчас это второй результат в стране.

Накануне Нового года самое время приобрести билет по „Пушкинской карте“ в Подмосковье Минкультуры Подмосковья.

Это всероссийский проект, и от Подмосковья в нем участвует 66 учреждений. Среди них театры, музеи, одна библиотека, дома культуры и концертные организации.

Уже сформировался топ-3 по «Пушкинской карте». Это балет «Лебединое озеро», спектакли «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» и спектакль «Золушка. New Story».

По выставкам в регионе лидируют музей «Новый Иерусалим», Серпуховской музей, музей-заповедник Чехова «Мелихово» и музей-заповедник Чайковского.