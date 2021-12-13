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    13 декабря 2021, 17:31

    Подмосковье оказалось в лидерах по числу оформленных «Пушкинских карт»

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Подмосковье стало вторым по количеству оформленных «Пушкинских карт». По ним школьники и студенты могут посещать культурные мероприятия за счет государства. Юные жители купили уже 3687 билетов в театры, музеи, филармонии и дома культуры.

    Подмосковье оказалось в лидерах по числу оформленных «Пушкинских карт» | Изображение 1

    В Министерстве культуры Подмосковья подчеркнули, что в области оформили 145 745 карт. Сейчас это второй результат в стране.

    Накануне Нового года самое время приобрести билет по „Пушкинской карте“ в Подмосковье

    Минкультуры Подмосковья.

    Это всероссийский проект, и от Подмосковья в нем участвует 66 учреждений. Среди них театры, музеи, одна библиотека, дома культуры и концертные организации.

    Уже сформировался топ-3 по «Пушкинской карте». Это балет «Лебединое озеро», спектакли «Вишневый сад» и «Дядя Ваня» и спектакль «Золушка. New Story».

    По выставкам в регионе лидируют музей «Новый Иерусалим», Серпуховской музей, музей-заповедник Чехова «Мелихово» и музей-заповедник Чайковского.