Московская губернская универсальная библиотека присоединилась к проекту «Пушкинская карта»
Московская губернская универсальная библиотека стала участником всероссийского проекта «Пушкинская карта». Благодаря этому школьники и студенты смогут посещать квизы, языковые курсы, спектакли, представления за счет государства.
Ребят ждут встречи с писателями, космонавтами и экспертами мирового уровня. Это отметили в Минкультуры Подмосковья.
Губернская библиотека приглашает читателей не только из Московской области, но и других регионов
По «Пушкинской карте» можно будет посетить литературно-игровые и новогодние представления, литературные квизы, подключиться к проекту «Театр в библиотеке».
Предложения распространяются на ребят в возрасте от 14 до 22 лет. С сентября они оформили более 145 тысяч таких карт в Подмосковье.
Всего во всероссийской программе от Московской области участвует 65 учреждений культуры. По «Пушкинской карте» в регионе предлагают свыше 600 мероприятий.