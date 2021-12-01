Обладатели «Пушкинских карт» смогут ходить по ним в кино

Президент Владимир Путин предложил дать возможность использовать «Пушкинскую карту» для походов в кино на фильмы российского производства. Заявление об этом он сделал в ходе совещания с членами правительства.

«На приобретение билетов, связанных с просмотром художественных фильмов, ну и документальных фильмов отечественного производства», — передала пресс-служба Кремля слова российского лидера.

Он объяснил членам правительства, что Минкульт и Союз кинематографистов просили помочь им материально. Путин полагает, что бонусные возможности «Пушкинской карты» послужат для людей мотивацией чаще смотреть российские фильмы. В бюджете же на поддержку отрасли деньги уже выделены, а это бы стало поддержкой, не требующей вложений.

Глава кабинета министров Михаил Мишустин поддержал Путина и назвал такую идею очень хорошей и технически возможной. Также он сообщил, что в рамках проекта «Пушкинская карта» в России провели уже больше 24 тысяч мероприятий. И если в 2021 году номинал карты составил три тысячи рублей, то в 2022 он вырастет до пяти тысяч.