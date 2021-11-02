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    02 ноября 2021, 14:55

    Подмосковье увеличит финансирование сельского хозяйства в 2022 году

    Подмосковье выделит 6,7 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Подмосковье выделит на развитие сельского хозяйства 6,7 миллиарда рублей в следующем году. Эта сумма почти на 500 миллионов больше, чем направленная в прошлый раз.

    Подмосковье увеличит финансирование сельского хозяйства в 2022 году | Изображение 1

    Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергей Керселян подчеркнул, что аграрно-промышленный комплекс имеет стратегически важно значение.

    В основном эти деньги выделят на поддержку племенного животноводства, особенно молочного, и на агротехнические работы. Для этого предусмотрели пять миллиардов рублей.

    Остальные средства направят на развитие ферм, гранты для производителей сыра, поддержку кредитования и закупку современного оборудования.

    Подмосковье увеличит финансирование сельского хозяйства в 2022 году | Изображение 2

    Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что сельское хозяйство региона — важный драйвер для развития отдаленных территорий.

    Московская область — лидер сферы инноваций в сельском хозяйстве [среди регионов России]. Мы внедряем прогрессивные методы

    Игорь Брынцалов.

    Также в Подмосковье пробуют выращивать новые культуры и регулярно обновляют технику, подытожил Брынцалов.