Подмосковье выделит на развитие сельского хозяйства 6,7 миллиарда рублей в следующем году. Эта сумма почти на 500 миллионов больше, чем направленная в прошлый раз.

Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергей Керселян подчеркнул, что аграрно-промышленный комплекс имеет стратегически важно значение.

В основном эти деньги выделят на поддержку племенного животноводства, особенно молочного, и на агротехнические работы. Для этого предусмотрели пять миллиардов рублей.

Остальные средства направят на развитие ферм, гранты для производителей сыра, поддержку кредитования и закупку современного оборудования.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что сельское хозяйство региона — важный драйвер для развития отдаленных территорий.

Московская область — лидер сферы инноваций в сельском хозяйстве [среди регионов России]. Мы внедряем прогрессивные методы Игорь Брынцалов.

Также в Подмосковье пробуют выращивать новые культуры и регулярно обновляют технику, подытожил Брынцалов.