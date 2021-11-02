Подмосковье увеличит финансирование сельского хозяйства в 2022 году
Подмосковье выделит 6,7 миллиарда рублей на развитие сельского хозяйства в 2022 году
Подмосковье выделит на развитие сельского хозяйства 6,7 миллиарда рублей в следующем году. Эта сумма почти на 500 миллионов больше, чем направленная в прошлый раз.
Председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергей Керселян подчеркнул, что аграрно-промышленный комплекс имеет стратегически важно значение.
В основном эти деньги выделят на поддержку племенного животноводства, особенно молочного, и на агротехнические работы. Для этого предусмотрели пять миллиардов рублей.
Остальные средства направят на развитие ферм, гранты для производителей сыра, поддержку кредитования и закупку современного оборудования.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что сельское хозяйство региона — важный драйвер для развития отдаленных территорий.
Московская область — лидер сферы инноваций в сельском хозяйстве [среди регионов России]. Мы внедряем прогрессивные методы
Также в Подмосковье пробуют выращивать новые культуры и регулярно обновляют технику, подытожил Брынцалов.