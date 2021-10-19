В Подмосковье посеяли три новые культуры: мискантус, подсолнечник и масличный лен. Об этом министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский рассказал во время совещания с губернатором Андреем Воробьевым.

Масличный лен посеяли в Лотошине на площади 200 гектаров. И собрали 176 тонн, что позволит произвести 49 тонн масла.

А в Серебряных Прудах на 110 гектарах посеяли подсолнечник. Урожай составил 200 тонн. Из этого получится произвести сразу 76 тонн масла.

Но особое внимание Воскресенский обратил на мискантус.

«Очень интересная культура — мискантус. Она позволит Подмосковью наладить собственное производство растительной целлюлозы — из нее мы сможем изготавливать биоразлагаемую упаковку и пищевую тару Сергей Воскресенский.

Сейчас мискантусом засеяли 105 гектаров земли в Шатуре, но собственник готов выделить под эту культуру 1,5 тысячи гектаров.

Источник фото: телеканал «360»

Губернатор Подмосковья попросил поподробнее рассказать, чем будет полезно такое растение.

«Это растительная целлюлоза. Мы можем производить тарелки, ложки и упаковку, которые очень быстро разлагаются. Мы пока его только посеяли — он даст свой результат на третий год», — объяснил Воскресенский.

Он заверил, что уже через три года можно будет производить указанные продукты в промышленном масштабе.