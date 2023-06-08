Подмосковье 08 июня 2023, 12:44 Подмосковье установило ежемесячную выплату 18 тысяч рублей семьям с детьми-инвалидами

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Мособлдума приняла закон об установлении семьям с детьми-инвалидами ежемесячной выплаты. Ее размер составит 18 тысяч рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что выплату будут ежемесячно выплачивать родителям или опекуну на уход за ребенком-инвалидом. Поддержка предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума, это 34,5 тысячи рублей.

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«Такую меру поддержки смогут дополнительно получить более 1,7 тысячи семей Подмосковья. На эти цели из бюджета региона выделяется 374 миллиона рублей», - сказал он.

Он добавил, что для детей с ОВЗ доступны и другие меры поддержки. Они получают выплаты для школьников в размере 13 тысяч рублей, ежемесячное пособия более семи тысяч рублей, освобождение транспортного налога и бесплатные путевки в лагеря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил жителей за вклад в общее развитие. Он отметил, что они вносят в это большую лепту.

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