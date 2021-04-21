Подмосковье стало участником X Международного ветеринарного конгресса

К участию в Х Международном ветеринарном конгрессе подключились 20 специалистов Подмосковья. Возглавил делегацию министр сельского хозяйства региона Сергей Воскресенский.

По его словам, в этом месте ветеринары обменяются опытом и знаниями. Участниками стали специалисты по биофармации, зоотехнике, кормлению и не только.

На одной площадке можно поднять и обсудить востребованные темы, обменяться мнениями и предложениям для практического применения, скорректировать и наметить планы Сергей Воскресенский.

Здесь выступают ученые ведущих мировых институтов в сферах ветеринарии, животноводства и биотехнологии.

А на ключевой конференции «Единый мир — единое здоровье» заявлены глобальные доклады от известных экспертов Европы, Азии, Америки и России.

Конгресс продлится до 23 апреля. Он проходит на территории особой экономической зоны «Технополис Москва».