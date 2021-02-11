Свыше 126 млн рублей выделили на поддержку ветеринарной службы Подмосковья в 2020 году

В прошлом году на развитие и модернизацию ветеринарной службы региона направили более 126 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Московской области.

«Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии позволило повысить качество и доступность предоставляемых услуг населению, обеспечить ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие территории региона», — уточнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Воскресенский отметил, что деньги потратили на оборудование лабораторно-диагностического и ветеринарного применения для подготовки к проведению аккредитации лабораторий.

Помимо этого ветеринарная служба приобрела технику для проведения лабораторного мониторинга качества и безопасности сырья и продукции животного происхождения, кормов.

Выделенные средства помогли провести ремонт зданий ветеринарных станций, лабораторий и лечебниц.

Воскресенский добавил, что в 2021 году в регионе продолжат модернизировать ветеринарную службу.

«Помимо приобретения техники и оборудования проводится работа по внедрению цифровых сервисов, которые позволят получать актуализированные данные о работе ветеринарных учреждений в онлайн-режиме», — заключил Сергей Воскресенский.