facebook_pixel
    11 февраля 2021, 18:19

    Свыше 126 млн рублей выделили на поддержку ветеринарной службы Подмосковья в 2020 году

    Алена Собкалова, Юлия Уткина

    В прошлом году на развитие и модернизацию ветеринарной службы региона направили более 126 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Московской области.

    Свыше 126 млн рублей выделили на поддержку ветеринарной службы Подмосковья в 2020 году

    «Укрепление материально-технической базы учреждений ветеринарии позволило повысить качество и доступность предоставляемых услуг населению, обеспечить ветеринарно-санитарное и эпизоотическое благополучие территории региона», — уточнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Воскресенский отметил, что деньги потратили на оборудование лабораторно-диагностического и ветеринарного применения для подготовки к проведению аккредитации лабораторий.

    Помимо этого ветеринарная служба приобрела технику для проведения лабораторного мониторинга качества и безопасности сырья и продукции животного происхождения, кормов.

    Свыше 126 млн рублей выделили на поддержку ветеринарной службы Подмосковья в 2020 году | Изображение 1

    Выделенные средства помогли провести ремонт зданий ветеринарных станций, лабораторий и лечебниц.

    Воскресенский добавил, что в 2021 году в регионе продолжат модернизировать ветеринарную службу.

    «Помимо приобретения техники и оборудования проводится работа по внедрению цифровых сервисов, которые позволят получать актуализированные данные о работе ветеринарных учреждений в онлайн-режиме», — заключил Сергей Воскресенский.