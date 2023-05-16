Подмосковье 16 мая 2023, 17:13 Подмосковье стало участником форума «Здоровье нации — основа процветания России» Пресс-служба Минздрава МО

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Форум «Здоровье нации — основа процветания России» прошел с 11 по 13 мая. В нем приняли участие врачи из Подмосковья.

Как рассказали в Минздраве, в форуме поучаствовали сотрудники НИКИ детства, а также больниц Солнечногорска, Красногорска и Егорьевска, Московского областного и Наро-Фоминского перинатальных центров. Медики представили проекты «Наш участковый врач», рассказали о реабилитации пациентов с травмами опорно-двигательного аппарата, работе модульных ФАПов и лучших практик системы родовспоможения.

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Гости форума смогли пройти медицинское обследование и поучаствовать в интерактивах. Стенды подмосковных медучреждений признали победителями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион. Для них действуют меры поддержки и льготы.

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