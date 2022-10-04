Подмосковье стало лидером России по производству саженцев декоративных деревьев | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 11:33 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковье стало лидером России по производству саженцев декоративных деревьев

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Подмосковье заняло первое место по производству саженцев декоративных деревьев в России. В тройку лидеров вошли Ярославская и Рязанская области. Об этом сообщил зампред правительства Георгий Филимонов.

«Общий объем потребления посадочного материала деревьев и кустарников составил в 2020 году в РФ около 46 миллионов штук. Российский рынок посадочного материала очень быстро растет: ежегодный прирост составляет 20-30%», — отметил Филимонов.

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Развитие плодовых и ягодных растений также поддерживается в Подмосковье. Фермерам компенсируют о 20% затрат по уходу за ними.

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Всего в России работает около 350 питомников. Импортные саженцы при этом поставляют из Германии и Польши.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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