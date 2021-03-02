Подмосковье стало лидером по производству сыра в России с начала года

В январе 2021 года Московская область обогнала Алтайский край по производству сыра в России. Такие данные представил Росстат, сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

«С начала года в Подмосковье производство сыра выросло на 23,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 5,37 тысячи тонн. Алтайский край произвел за январь 5,09 тысячи тонн. Таким образом, мы стали первыми по производству сыра в России», — сказал Сергей Воскресенский.

В конце февраля и. о. министра сельского хозяйства посетил площадку, где полным ходом идет строительство первого в России кластера «Сырная долина». Планируется, что после выхода на полную проектную мощность регион будет производить более 20 тысяч тонн сыра и свыше 14 тонн молочной сыворотки, что позволит Подмосковью занять лидирующие позиции в сырном сегменте в стране.

«Напомню, что за первые два месяца текущего года экспорт сыра и творога, произведенного в Московской области, составил 0,7 тысячи тонн на 1,8 миллиона долларов, это 39,3% от общероссийского экспорта», — добавил Воскресенский.

Такой рост стал возможен благодаря увеличению производственных мощностей как за счет ввода новых, так и за счет модернизации существующих.

Ранее стало известно, что благодаря созданию овощного хранилища в Коломне появились десятки новых рабочих мест.