Разрешения на весеннюю охоту начали выдавать в Подмосковье с 1 марта

Выдача разрешений на весеннюю охоту в общедоступных угодьях Московской области началась 1 марта. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

«С сегодняшнего дня возможна подача заявлений на получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов в период весенней охоты на водоплавающую и боровую дичь в общедоступных охотничьих угодьях области», — уточнил Воскресенский.

Он добавил, что весенняя охота будет разрешена в Подмосковье с 20 марта по 10 мая.

Подать заявление на получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов можно через портал государственных и муниципальных услуг области или в МФЦ.

Как напомнил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства, осуществление охоты возможно только при наличии у охотника действующего охотничьего билета единого федерального образца, а также разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия.

Ранее стало известно, что в Подмосковье выделили более 230 миллионов рублей на развитие хлебопекарной отрасли в 2021 году.