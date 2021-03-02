Десятки рабочих мест создали в новом хранилище овощей в Коломне

Десятки новых рабочих мест появились в Коломне после создания овощного хранилища. Старые телятники здесь перепрофилировали в терминалы первичной обработки продукции.

Это подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, перепрофилирование ведет компания «Регион-34».

На данный момент уже завершено создание овощехранилища мощностью четыре тысячи тонн Сергей Воскресенский.

Он объяснил, что это первая очередь масштабного строительства овощехранилища. Здесь уже запустили линии для сортировки и фасовки продукции. В результате создали 30 новых рабочих мест.

Воскресенский рассказал, что началась отгрузка лука в сетевые торговые точки Подмосковья.

«До конца мая планируем завершить реализацию всего проекта, ввести в эксплуатацию овощехранилища еще на четыре тысячи тонн», — подчеркнул он.

Дополнительно купят аппараты для сортировки, мойки, чистки, измельчения и сушки. А после масштабной реконструкции всех неиспользуемых телятников в овощехранилище смогут работать более 60 жителей Подмосковья.