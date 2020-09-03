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    03 сентября 2020, 11:31

    Подмосковье стало российским лидером переработки картофеля за шесть месяцев 2020 года

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    За шесть месяцев 2020 года Подмосковье стало лидером России по переработке картофеля. Второе место заняла Липецкая область. Однако там показатель на 36,3 тысячи тонн меньше.
    Подмосковье стало российским лидером переработки картофеля за шесть месяцев 2020 года

    Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Он рассказал, что Подмосковье уверенно занимает лидирующую позицию в стране с объемом переработки более 64 тысяч тонн картофеля.

    Наш ближайший преследователь — Липецкая область — там объем переработки 27,7 тысячи тонн картофеля. По цифрам можно судить, как отстают от нас другие регионы

    Андрей Разин.

    Используют приготовленный или консервированный, резаный и замороженный, обжаренный и подсушенный картофель. Из него получают крахмал, хлопья, гранулы, а также ломтики и чипсы.

    По словам Разина, сегодня в Подмосковье есть 14 предприятий по переработке картофеля.

    Общие мощности позволяют перерабатывать 170 тысяч тонн продукции в год и производить картофельные чипсы, пюре, а также различные полуфабрикаты

    Андрей Разин.

    Разин добавил, что в регионе устойчиво наблюдается тенденция увеличения объемов переработки картофеля.

    Подмосковье второй год подряд лидирует на российском рынке экспорта молочных продуктов. Сыры пользуются наибольшим спросом. Их преимущественно поставляют в страны СНГ и США.

    Область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий и какао. Продукцию скупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.

    Новости SMI.FM