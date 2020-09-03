Подмосковье стало российским лидером переработки картофеля за шесть месяцев 2020 года

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Он рассказал, что Подмосковье уверенно занимает лидирующую позицию в стране с объемом переработки более 64 тысяч тонн картофеля.

Наш ближайший преследователь — Липецкая область — там объем переработки 27,7 тысячи тонн картофеля. По цифрам можно судить, как отстают от нас другие регионы Андрей Разин.

Используют приготовленный или консервированный, резаный и замороженный, обжаренный и подсушенный картофель. Из него получают крахмал, хлопья, гранулы, а также ломтики и чипсы.

По словам Разина, сегодня в Подмосковье есть 14 предприятий по переработке картофеля.

Общие мощности позволяют перерабатывать 170 тысяч тонн продукции в год и производить картофельные чипсы, пюре, а также различные полуфабрикаты Андрей Разин.

Разин добавил, что в регионе устойчиво наблюдается тенденция увеличения объемов переработки картофеля.

Подмосковье второй год подряд лидирует на российском рынке экспорта молочных продуктов. Сыры пользуются наибольшим спросом. Их преимущественно поставляют в страны СНГ и США.

Область заняла первое место в России по экспорту шоколадных изделий и какао. Продукцию скупают в странах СНГ, Саудовской Аравии, а также ОАЭ.