Гжель и интерактивные доски. Стенд Подмосковья заработал на ПМЭФ-2021

Стенд Московской области был представлен сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Его современный дизайн переплетен с мотивами народного творчества.

На подмосковном стенде можно найти расписные подносы, игрушки и даже мебель, украшенную жостовской росписью. Один из самых ярких стендов посвящен работе Центру управлению регионом (ЦУР). Он быстро решает вопросы жителей. ЦУР поможет снизить нагрузку на учителей, сократить время проезда скорой помощи, устранить ямы во дворах, контролировать сроки строительства.

Сегодня на ПМЭФ телеканал «360» представил новый логотип. За новым лого — достижения и большие перемены. Прежнее лого «360°» появилось в телевизионную эпоху и было знакомо всем за счет полоски ГЦП. Теперь вместо нее орбита — отражение трансформации «360» и ориентированности на digital. Сайт 360tv.ru — один из самых посещаемых в московском регионе. Он входит в топ-3 цитируемых интернет-СМИ по версии «Медиалогии», уступая только РБК и Russia Today.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит со 2 по 5 июня.