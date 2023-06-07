Подмосковье 07 июня 2023, 10:08 Подмосковье собрало свыше 30 тонн гуманитарной помощи эвакуированным жителям Белгородской области

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Первые 40 тонн продуктов, детского питания и предметов первой необходимости привезли в Белгородскую область для эвакуированных жителей. Из них 30 тонн доставили из Подмосковья.

Как рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в ближайшие сутки регион получит еще около 100 тонн гуманитарной помощи. Фуры направили из Москвы, Подмосковья, Владимирской, Курской, Липецкой и других областей.

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«Ситуация остается сложной, разовой помощью мы не ограничимся. Тех, кто переехал к родственникам, необходимо обеспечить всем необходимым», — сказал Турчак.

Он добавил, что жители Белгородской области могут обратиться с просьбами в отделение партии и общественные приемные. Подмосковное отделение «Единой России» — одно из первых, откликнувшихся на призыв о помощи.

В первую партию полезного груза вошли гигиенические принадлежности, подгузники для детей, нескоропортящиеся продукты и бутилированная вода. Их направили в пункты временного размещения.

«Первые две фуры уже дошли. Все, что необходимо, будем собирать в плановом режиме. Всем миром решать проблемы, которые стоят перед нами. Регион поможет и с восстановлением разрушенных объектов, инфраструктуры», — сказал сказал секретарь областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Секретарь Белгородского отделения «Единой России», губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время было эвакуировано почти 60 тысяч человек. В пункте временного размещения находится свыше восьми тысяч, большинство жителей приехали к родственникам.

«Очень много людей разъехались в ближайшие и дальние регионы. Они находятся в Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской областях. Хотел попросить оказать им помощь на местах. Мы будем сообщать, чтобы они обращались в региональные отделения, чтобы помощь была адресной», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о бесплатных летних лагерях для детей бойцов СВО. Они смогут отдохнуть в «Литвиново» в Наро-Фоминске.

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