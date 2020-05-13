Цены на услуги ЖКХ заморозили в Подмосковье на три месяца

В Подмосковье с 1 июля цены на ряд жилищно-коммунальных услуг заморозят на три месяца. Такие меры поддержки населения власти региона приняли в связи со сложившейся неблагоприятной эпидемической ситуацией.

В Подмосковье с июля заморозят цены на услугу газоснабжения, коммунальную услугу «содержание и ремонт» многоквартирных жилых домов, а также нормативы на горячую воду. Такое поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев. Индексировать цены не будут три месяца.

Эти меры предпринимают, чтобы снизить нагрузку на жителей в сфере ЖКХ.

Тарифы на газ каждый год индексируют в конце июня. Но в этом году цены менять не будут. Это позволит сэкономить жителям до 300 рублей в месяц.

В третьем квартале 2020 года не будут менять и нормативы на подогрев горячей воды. Доля стоимости услуги горячего водоснабжения в платежке составляет около 25% от общей суммы. Заморозка цен позволит сэкономить жителям до 400 рублей в месяц для стандартной квартиры.

Помимо этого, стоимость платежей на содержание и ремонт жилья не повысят и во второй половине 2020 года.

Ранее жителей многоквартирных домов освободили от платежей взносов в Фонд капитального ремонта с 1 апреля по 1 июля.