Стоимость коммунальных услуг для миллиона человек снизится в Подмосковье благодаря единой системе тарифов

«В 2020 году работа по снижению числа „дорогих“ с точки зрения тарифа населенных пунктов продолжается, до конца года будет назначено 16 единых теплоснабжающих организаций, отвечающих за отопление и 21 гарантирующая организация, ответственная за водоснабжение и водоотведение на территориях муниципалитетов», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Стоит задача выравнять тарифы, чтобы люди одного муниципалитета чувствовали себя одинаково Александр Самарин министр энергетики Московской области

Единые теплоснабжающие организации уже назначены в городских округах Дзержинский, Егорьевск, Котельники, Можайский, Мытищи, Протвино, Серебряные Пруды, Солнечногорск и Павловский Посад. Гарантирующие организации сформировали в городских округах Дзержинский, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Ивантеевка, Лыткарино, Можайский, Одинцовский, Протвино, Рузский, Серебряные Пруды, Талдомский, Лосино-Петровский.

Создание реестра единых теплоснабжающих организаций позволяет контролировать тарифы на энергетические ресурсы и не допускать их неоправданного роста. Объединение теплоснабжающих и водоснабжающих организаций дает ощутимый экономический эффект для жителей Подмосковья. Благодаря введению единого тарифа в среднем для семьи из трех человек, проживающих в квартире 54 квадратных метра, тариф за коммунальные услуги с начала этого года снизился, к примеру, в Коломенском округе на 835 рублей, в Талдомском округе — на 832 рубля.

«Переход на систему единого поставщика ресурсов в первую очередь направлен на снижение тарифов на тепло и воду для всех жителей Подмосковья. Выравнивание тарифов будет происходить при этом поэтапно по округам, но так, чтобы люди одного городского округа чувствовали себя одинаково комфортно», — подчеркнул министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В 2019 году, когда впервые начала использоваться практика единого тарифа в Московской области, в регионе появилось 16 единых теплоснабжающих организаций и 14 гарантирующих организаций — по одной в каждом округе, таким образом было охвачено 24 округа.