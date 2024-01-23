Важное 23 января 2024, 15:52 Андрей Воробьев: клинический центр для лечения детей из разных регионов откроют в Подмосковье летом Автор фото: Константин Семенец

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Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроют в начале лета. Ежегодно здесь смогут проходить лечение и обследование около 15 тысяч юных пациентов, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Для учреждения закупили самое современное оборудование.

Фундамент медицинского центра заложили в 2021 году. Сейчас строительство вышло на финишную прямую.

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«В Московской области долгое время не было большого детского госпиталя. Мы обратились к президенту и получили поддержку. В июне планируем запустить этот центр. Материалы, современные технологии, проектировщики и грамотное техзадание — это очень важные слагаемые, благодаря которым в марте-апреле стройка завершится», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Вместе с тем усиленное внимание уделяют подбору сотрудников. В лучшем детском госпитале Подмосковья будут работать около 400 врачей и 600 представителей среднего медицинского персонала.

Я надеюсь, что здесь вы реализуете свои медицинские таланты. Мы дорожим врачами. Понимаем, насколько важны различные социальные программы, чтобы они могли планировать свое будущее и не испытывать дискомфорта. Андрей Воробьев

Для привлечения высококвалифицированных врачей из разных регионов России в Подмосковье действует широкий спектр мер поддержки, многие из которых — уникальные для всей страны. Например, льготная ипотека, когда региональное правительство погасит основную долю платежа.

В ближайших к госпиталю микрорайонах построят новые дома для размещения в том числе и привлеченных специалистов. Прием в штат начнется в феврале.

Автор фото: Константин Семенец

На сегодняшний день Подмосковье — на втором месте в России по численности детского населения. Это более 1,7 миллиона человек. За пять лет их стало на 17% больше.

Уникальность детского госпиталя

Строительство самой большой в Подмосковье детской больницы началось при участии губернатора Андрея Воробьева, заместителя председателя правительства России Татьяны Голиковой, ведущего хирурга Леонида Рошаля.

В госпитале будет 28 профилей медицинской помощи. Важно, что именно по ОМС каждый год там смогут лечить около 14,5 тысячи детей, причем не только из Подмосковья, но и из других регионов.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Младенцы до четырех лет, дети с ограниченными возможностями здоровья и тяжелобольные пациенты смогут находиться в центре вместе с мамами, которым бесплатно предоставят места и питание. Для родителей обустроят уютные зоны отдыха, а для детей — игровые комнаты.

Откроют 14 стационарных отделений, 27 операционных, 42 койки реанимации, 420 койко-мест, крупный диагностический центр для 300 пациентов в смену.

Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец Автор фото: Константин Семенец

Будет работать и детская выездная реанимационная служба, которая сможет госпитализировать пациентов из отдаленных уголков Подмосковья. Для этого строят вертолетную площадку. Около 1,4 тысячи человек трудятся в две смены, чтобы завершить возведение госпиталя в срок.

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