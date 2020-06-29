Источник фото: телеканал «360»

На фотографии — двухэтажное полуразрушенное здание. Уцелели только несущие стены и мрачные глазницы окон. Кадр сделан в Волоколамске, так выглядел город в первую осень войны.

Источник фото: телеканал «360»

Среди всех фотографий на выставке «Подмосковье — родина Победы» этот снимок не самый яркий, если не знать предысторию. В одном из таких домов в 41-м произошло событие, от которого мурашки по коже.

«В октябре 41-го фашисты согнали около 600-700 пленных красноармейцев, разделили их на две части, одну отправили в концлагерь под Ржевом, а вторую — поместили в дом. На следующий день дом заполыхал, люди ранним утром проснулись от чудовищных криков, всех наших пленных сожгли заживо», — рассказала журналист «Комсомольской правды» Марина Аникеева.

Источник фото: телеканал «360»

Выставку, посвященную подвигу жителей столичного региона в годы Великой Отечественной войны, решили открыть именно в Волоколамске: ведь в первые месяцы войны он был захвачен и стал эпицентром большой кампании. Ивану Панфилову поручили его не сдавать, а гитлеровцам — не возвращать. Полуразрушенный Волоколамск освободили в декабре 41-го, здесь располагался штаб Константина Рокоссовского, а позже на разъезде Дубосеково совершили подвиг легендарные панфиловцы.

«Очень здорово, что отгремели торжества Победы вроде бы, а мы открываем такую замечательную выставку, спасибо организаторам — и банку „Возрождение“, и „Комсомольской правде“, очень надеюсь, что люди будут посещать выставку, и обязательно приведут детей», — отметила советник губернатора Московской области Марина Юденич.

Источник фото: телеканал «360»

Это не первый совместный проект банка «Возрождение» и «Комсомольской правды». Ранее более миллиона человек увидели передвижную экспозицию, посвященную году русского балета.

«Это на самом деле огромная работа, потому что каждый год корреспонденты „Комсомольской правды“ вместе с банком „Возрождение“ и нашим министерством культуры очень много работают в архивах», — подчеркнул глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка.

Источник фото: телеканал «360»

Выставка «Подмосковье — родина Победы» отправится на гастроли: после Волоколамска ее ждет еще 15 городов Московской области.

«Даже вчера, когда мы начали устанавливать, здесь уже ходили люди, в сквере было много людей. Эта выставка — познание нового, особенно она важна для молодежи, чтобы они помнили и знали наших героев, которые защитили наш любимый город Волоколамск», — отметила Александра Васюкова, региональный управляющий офиса «Волоколамский» банка «Возрождение».

Экспозиция будет путешествовать по Подмосковью в течение года, стенды с фотографиями установят на центральных площадях, в городских парках культуры или скверах.