Статья появилась на сайте National Interest 18 июня. В ней Путин написал, о несправедливости в отношении пакта Молотова-Риббентропа. Глава государства подчеркнул — нельзя считать, что этот документ положил начало Второй мировой войне, потому что все ведущие страны в некоторой степени несут за это ответственность.

При этом Путин отметил, что именно СССР и Красная Армия внесли решающий вклад в разгром нацизма — несмотря на то, что пытаются доказать другие страны. Президент России отметил, что резолюция Европарламента, в которой Советский Союз пытаются обвинить в начала войны наряду с нацистской Германией — скандальна и чревата опасностью.

При этом он согласился со справедливостью некоторых обвинений в адрес Иосифа Сталина — в том числе и в отношении репрессий на территории Союза. Однако руководитель СССР принимал решения не просто так — он видел, что страны пытаются оставить страну один на один с Германией, и всячески пытался выиграть время, которое позволило бы укрепить оборону.

Владимир Путин подчеркнул, что архивных документов, которые бы подтвердили стремление СССР начать превентивную войну с Германией, нет. Он также призвал другие страны открыть доступ к архивам и опубликовать документы о Второй мировой войне и предшествующему ей периоду, которые ранее были неизвестны.