Подмосковье 01 июня 2023, 12:25 Подмосковье расширило категорию получателей налоговых льгот для многодетных семей

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Правительство Подмосковья расширило категорию получателей налоговых льгот для многодетных семей. Ими смогут пользоваться те, где совершеннолетние дети обучаются в образовательных организациях по очной форме и не достигли 23 лет.

Как рассказала глава Минэкономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина, семьи с тремя и более детьми возрасте до 18 лет освобождаются от уплаты транспортного налога. Это распространяется на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 250 лошадиных сил.

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По новому закону этой возможностью смогут пользоваться те семьи, в которых совершеннолетние дети учатся в образовательных учреждениях очно и не достигли 23 лет.

«По итогам 2021 года льготой по транспортному налогу воспользовалась 48,1 тыс. многодетных семей. Расширение ее действия, по нашим оценкам, увеличит количество получателей еще почти на 14 тысяч семей», - добавила она.

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