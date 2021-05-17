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    17 мая 2021, 15:35

    Подмосковье проведет свыше 200 ярмарок в мае

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Майские ярмарки в Подмосковье дадут 11 тысяч рабочих мест для жителей. За месяц организуют свыше 200 таких площадок.

    Подмосковье проведет свыше 200 ярмарок в мае | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

    На ярмарках будет предоставлено более 10,5 тысячи рабочих мест

    Сергей Воскресенский.

    По его словам, это почти на тысячу больше, чем было в апреле. В 13 городских округах, например, уже состоялась 21 ярмарка, посвященная Дню Победы.

    Такие площадки работали в Волоколамске, Дмитрове, Чехове, Солнечногорске, Химках, Мытищах, Зарайске и не только. А 17 и 21 мая заработают новые тематические ярмарки в Котельниках и Электростали.

    Ранее Воскресенский сообщил, что онлайн-ярмарка вакансий для аграриев может появиться в Подмосковье.