Подмосковье проведет свыше 200 ярмарок в мае

Майские ярмарки в Подмосковье дадут 11 тысяч рабочих мест для жителей. За месяц организуют свыше 200 таких площадок.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

На ярмарках будет предоставлено более 10,5 тысячи рабочих мест Сергей Воскресенский.

По его словам, это почти на тысячу больше, чем было в апреле. В 13 городских округах, например, уже состоялась 21 ярмарка, посвященная Дню Победы.

Такие площадки работали в Волоколамске, Дмитрове, Чехове, Солнечногорске, Химках, Мытищах, Зарайске и не только. А 17 и 21 мая заработают новые тематические ярмарки в Котельниках и Электростали.

Ранее Воскресенский сообщил, что онлайн-ярмарка вакансий для аграриев может появиться в Подмосковье.