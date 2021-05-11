Около 60 тысяч рабочих мест создадут в Подмосковье за год. Помогут льготы для инвесторов

Подмосковье запланировало создать в этом году на 20% больше рабочих мест, чем прежде, а это около 60 тысяч новых вакансий. Особое внимание получат отдаленные территории, где инвесторы получат расширенные меры поддержки.

Заместитель председателя областного правительства Вячеслав Духин отметил, что в Подмосковье запустили новый пакет льгот для бизнеса. Это обнуление налога на имущество и земельного налога, инвестиционный налоговый вычет, оформление земли в аренду без торгов, субсидии и не только.

За предыдущие годы Подмосковью удавалось создавать 50 тысяч новых рабочих мест в год. Но эта цифра не может нас удовлетворять, и в этом году мы рассчитываем на 60 тысяч — это на 20% больше Вячеслав Духин.

При этом для жителей отдаленных территорий создадут около 10 тысяч новых рабочих мест за два года. Помогут и льготы для инвесторов.

«Мы выделили десять территорий, куда инвесторы идут, будем говорить откровенно, не очень охотно. Пока что там запускается и меньше всего инвестиционных проектов. Мы предложили им семь существующих у нас мер поддержки, но в более щедром и расширенном режиме», — подчеркнул Духин.

Об этом он сообщил во время видеоконференции губернатора Андрея Воробьева с зампредами правительства Подмосковья и главами округов.

Отдаленным территориям Подмосковья нужно дополнительное внимание, им нужна помощь и с трудоустройством. Главам надо знать каждого человека в лицо, предложить ему возможности трудоустройства. Такая цель Андрей Воробьев.

Вячеслав Духин доложил, что специалисты проанализировали то, как на отстающих по рабочим местах территориях создавали рабочие места в прошлые годы.

«Картина, конечно, неутешительная, потому что, в основном, это ровные цифры, никакого роста нет. Есть даже снижение. И если мы посмотрим, например, на Зарайск, то там наблюдается уже устойчивое снижение: 225 новых рабочих мест в 2018 году, 139 — в 2019-м и лишь 90 — в 2020-м», — уточнил он.

Однако новая программа поддержки должна помочь создать в таких дальних уголках Подмосковья десять тысяч рабочих мест за ближайшие два года.