Онлайн-ярмарка вакансий для аграриев может появиться в Подмосковье
Подмосковье планирует внедрить электронную ярмарку вакансий, касающихся сельского хозяйства. В этой сфере уже трудятся около 100 тысяч жителей. Но в регионе есть свободные места, о которых знают не все претенденты, и онлайн-площадка поможет им с трудоустройством.
Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Выпускники аграрных вузов не всегда обеспечены работой по специальности, отметил он.
Ежегодно мы привлекаем со стороны более 10 тысяч человек, то есть 10% числа трудящихся. Сейчас остаются вакантными около трех тысяч позиций, которые пока не удается закрыть
Чтобы помочь жителям трудоустроиться, в Подмосковье могут внедрить электронную ярмарку вакансий для аграриев.
«Она должна стать единой площадкой с пятью тематическими разделами», — сообщил Воскресенский
Он уточнил, что это получение образования, участие в целевом наборе, прохождение производственной практики, получение временного и постоянного трудоустройства.