Онлайн-ярмарка вакансий для аграриев может появиться в Подмосковье

Подмосковье планирует внедрить электронную ярмарку вакансий, касающихся сельского хозяйства. В этой сфере уже трудятся около 100 тысяч жителей. Но в регионе есть свободные места, о которых знают не все претенденты, и онлайн-площадка поможет им с трудоустройством.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский. Выпускники аграрных вузов не всегда обеспечены работой по специальности, отметил он.

Ежегодно мы привлекаем со стороны более 10 тысяч человек, то есть 10% числа трудящихся. Сейчас остаются вакантными около трех тысяч позиций, которые пока не удается закрыть Сергей Воскресенский.

Чтобы помочь жителям трудоустроиться, в Подмосковье могут внедрить электронную ярмарку вакансий для аграриев.

«Она должна стать единой площадкой с пятью тематическими разделами», — сообщил Воскресенский

Он уточнил, что это получение образования, участие в целевом наборе, прохождение производственной практики, получение временного и постоянного трудоустройства.