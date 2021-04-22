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    22 апреля 2021, 14:09

    Подмосковье проведет 60 фермерских ярмарок на выходных

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Жители Подмосковья смогут посетить на выходных около 60 ярмарок с фермерскими продуктами и товарами для дома. Они будут работать 24 и 25 апреля.

    Подмосковье проведет 60 фермерских ярмарок на выходных | Изображение 1

    Об этом рассказал министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, ярмарки развернут в 39 городских округах.

    Организуют более 2,6 тысячи торговых мест. На прилавках представят широкий ассортимент

    Сергей Воскресенский.

    Он уточнил, что свою продукцию выставят производители из Подмосковья и других регионов.

    «Ярмарки выходного дня позволяют перенять опыт фермеров, которые охотно делятся секретами производства собственной продукции», — добавил Воскресенский.

    Ранее министр рассказал, что онлайн-ярмарка вакансий для аграриев может появиться в Подмосковье.