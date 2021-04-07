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    07 апреля 2021, 11:44

    Подмосковье проведет 33 фермерские ярмарки «Постный день» до мая

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Десятки фермерских ярмарок «Постный день» проведут в Подмосковье за период Великого поста. До начала мая их будет 33. Здесь можно будет купить свежие продукты и принять участие в мастер-классах.

    Подмосковье проведет 33 фермерские ярмарки «Постный день» до мая | Изображение 1

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, состоялось уже более половины таких ярмарок.

    Ярмарки „Постный день“ проведут в 17 округах Подмосковья

    Сергей Воскресенский.

    Их организуют в Домодедове, Егорьевске, Коломне, Лотошине, Котельниках, Краснознаменске, Луховицах, Мытищах, Пушкино, Павловском Посаде, Фрязине, Чехове, Электростали, Одинцове, Сергиевом Посаде, Серпухове и Солнечногорске.

    Подмосковье проведет 33 фермерские ярмарки «Постный день» до мая | Изображение 2

    Здесь предложат сыры, фрукты, овощи, гастрономию, сувениры и товары народных промыслов.

    Гости увидят концертную программу фольклорных коллективов и детские анимационные представления. Некоторые продукты продают по сниженной цене, чтобы поддержать малоимущих и пенсионеров.