Подмосковье проведет 33 фермерские ярмарки «Постный день» до мая

Десятки фермерских ярмарок «Постный день» проведут в Подмосковье за период Великого поста. До начала мая их будет 33. Здесь можно будет купить свежие продукты и принять участие в мастер-классах.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. По его словам, состоялось уже более половины таких ярмарок.

Ярмарки „Постный день“ проведут в 17 округах Подмосковья Сергей Воскресенский.

Их организуют в Домодедове, Егорьевске, Коломне, Лотошине, Котельниках, Краснознаменске, Луховицах, Мытищах, Пушкино, Павловском Посаде, Фрязине, Чехове, Электростали, Одинцове, Сергиевом Посаде, Серпухове и Солнечногорске.

Здесь предложат сыры, фрукты, овощи, гастрономию, сувениры и товары народных промыслов.

Гости увидят концертную программу фольклорных коллективов и детские анимационные представления. Некоторые продукты продают по сниженной цене, чтобы поддержать малоимущих и пенсионеров.