30 марта 2021, 17:34
Фермерскую ярмарку с мастер-классами «Постный день» открыли в Луховицах
Фермерская ярмарка «Постный день» начала работать в Луховицах. Она пройдет до 4 апреля. Здесь можно найти свежие продукты и принять участие в мастер-классах по фигурной нарезке овощей.
На ярмарке развернули более 20 торговых палаток. Продукцию представили областные фермеры , отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.
Ряд товаров продают по специальной цене, чтобы поддержать малоимущих жителей и пенсионеров
Сергей Воскресенский.
Гости увидят концертную программу фольклорных коллективов из Луховиц и детские анимационные представления.
Посетители смогут не только попробовать или купить продукты, но и получить практические советы от фермеров по хранению овощей и фруктов.