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    30 марта 2021, 17:34

    Фермерскую ярмарку с мастер-классами «Постный день» открыли в Луховицах

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фермерская ярмарка «Постный день» начала работать в Луховицах. Она пройдет до 4 апреля. Здесь можно найти свежие продукты и принять участие в мастер-классах по фигурной нарезке овощей.

    Фермерскую ярмарку с мастер-классами «Постный день» открыли в Луховицах | Изображение 1

    На ярмарке развернули более 20 торговых палаток. Продукцию представили областные фермеры , отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский.

    Ряд товаров продают по специальной цене, чтобы поддержать малоимущих жителей и пенсионеров

    Сергей Воскресенский.

    Гости увидят концертную программу фольклорных коллективов из Луховиц и детские анимационные представления.

    Посетители смогут не только попробовать или купить продукты, но и получить практические советы от фермеров по хранению овощей и фруктов.