Фермерскую ярмарку с мастер-классами «Постный день» открыли в Луховицах

Фермерская ярмарка «Постный день» начала работать в Луховицах. Она пройдет до 4 апреля. Здесь можно найти свежие продукты и принять участие в мастер-классах по фигурной нарезке овощей.

На ярмарке развернули более 20 торговых палаток. Продукцию представили областные фермеры , отметил министр сельского хозяйства Подмосковья Сергей Воскресенский. Ряд товаров продают по специальной цене, чтобы поддержать малоимущих жителей и пенсионеров Сергей Воскресенский. Гости увидят концертную программу фольклорных коллективов из Луховиц и детские анимационные представления. Посетители смогут не только попробовать или купить продукты, но и получить практические советы от фермеров по хранению овощей и фруктов.