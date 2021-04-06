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    06 апреля 2021, 15:25

    Фермерскую ярмарку «Постный день» открыли в Сергиевом Посаде

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Ярмарка «Постный день» началась в Сергиевом Посаде. Жители найдут здесь фермерские продукты. Некоторые товары продают по сниженной цене, чтобы поддержать малоимущих и пенсионеров.

    Фермерскую ярмарку «Постный день» открыли в Сергиевом Посаде

    Первая ярмарка «Постный день» продлится до 11 апреля. Сразу после нее начнется вторая — ее проведут с 12-го по 18-е число.

    Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он рассказал, что первую ярмарку развернули вблизи дома № 169 на проспекте Красной Армии.

    Цель ярмарок направлена на стимулирование развития малых форм хозяйствования

    Сергей Воскресенский.

    Сейчас на стартовавшей в Сергиевом Посаде ярмарке открыли около 30 палаток. Помимо фермерских продуктов, представили широкий выбор сувениров, одежды для детей и взрослых.

    Для жителей проводят культурно-развлекательную программу с участием анимационных героев. А вторую ярмарку планируют открыть 12 апреля рядом с домом № 203В на проспекте Красной Армии.