Фермерскую ярмарку «Постный день» открыли в Сергиевом Посаде

Ярмарка «Постный день» началась в Сергиевом Посаде. Жители найдут здесь фермерские продукты. Некоторые товары продают по сниженной цене, чтобы поддержать малоимущих и пенсионеров.

Первая ярмарка «Постный день» продлится до 11 апреля. Сразу после нее начнется вторая — ее проведут с 12-го по 18-е число.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский. Он рассказал, что первую ярмарку развернули вблизи дома № 169 на проспекте Красной Армии.

Цель ярмарок направлена на стимулирование развития малых форм хозяйствования Сергей Воскресенский.

Сейчас на стартовавшей в Сергиевом Посаде ярмарке открыли около 30 палаток. Помимо фермерских продуктов, представили широкий выбор сувениров, одежды для детей и взрослых.

Для жителей проводят культурно-развлекательную программу с участием анимационных героев. А вторую ярмарку планируют открыть 12 апреля рядом с домом № 203В на проспекте Красной Армии.