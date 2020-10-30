Подмосковье стало производить больше медицинского кислорода. Он нужен для пациентов на ИВЛ

Он проверил производство и встретился с сотрудниками завода, который располагается в Балашихе. Сегодня Linde — крупнейшая в стране компания, выпускающая медицинские, промышленные и пищевые газы.

В цехе со специальной установкой воздух разделяют на фракции, получая жидкие азот и кислород. Затем баллоны уже наполняют медицинским газом. Это и есть кислород для аппаратов ИВЛ.

На сегодняшний день с точки зрения объемов производства, если обобщить показатели 2020 года, газообразного кислорода произвели 4,5 миллиона кубометров, жидкого — 64 миллиона килограммов, что на 40% больше, чем раньше. А это говорит о том, что мы живем в непростой ситуации, когда подготовили дополнительные койки для ковидных больных Денис Мантуров.

В итоге, по словам министра, объемы потребления медицинского кислорода существенно выросли.

«С точки зрения объемов производства и наших лицензиатов — их около 114 по стране, кто производит именно газообразный и жидкий газ. Эти мощности расположены в 59 регионах России», — добавил он.

Как подчеркнул руководитель направления HealthCare в кластере «Восток» Linde Сергей Маврешко, медицинский кислород требует строгого соблюдения норм на всех этапах.

В данном случае кислород — фармсубстанция, которая так же, как любая таблетка, попадает в гражданский оборот лишь после тщательного анализа качества. Важно строгое выполнение всех процедур при производстве Сергей Маврешко.

Медицинский кислород производят по стандартам GMP, а значит, обязателен дополнительный контроль качества.

Предприятие «Криогенмаш»

Во время рабочей поездки Денис Мантуров посетил предприятие «Криогенмаш». Сегодня это самая крупная в стране компания, где производят оборудование для разделения воздуха.

Для больниц и их пациентов сегодня важнее всего медицинский кислород, а «Криогенмаш» напрямую связан с его производством. Основная работа предприятия связана с созданием установок для разделения технических газов. В России таких всего около 170, но 120 из них — дело рук работников «Криогенмаша».

Так, на предприятии есть оборудование, позволяющее получать медицинский кислород. Сырье для этого — воздух. Компрессоры затаскивают его, сжимают и подают в специальное устройство, которое очищает от влаги и углекислоты.

Очищенный воздух направляется в специальный агрегат — здесь происходит его охлаждение. Затем воздух поступает в холодный блок и после разделяется на азот с кислородом, а далее кислород поступает в бочки и цистерны.