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    30 октября 2020, 18:36

    Подмосковье стало производить больше медицинского кислорода. Он нужен для пациентов на ИВЛ

    Анастасия Аброськина, Елена Кононова, Мария Новикова

    Пандемия еще не отступила, а значит, борьба с СОVID-19 остается приоритетом во всем мире. И Подмосковье не исключение. Область привлекает на работу все больше врачей, перепрофилирует стационары и разворачивает инфекционные койки. Но где для них делают кислород? Одна из таких компаний — Linde. Предприятие посетил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
    Подмосковье стало производить больше медицинского кислорода. Он нужен для пациентов на ИВЛ

    Он проверил производство и встретился с сотрудниками завода, который располагается в Балашихе. Сегодня Linde — крупнейшая в стране компания, выпускающая медицинские, промышленные и пищевые газы.

    В цехе со специальной установкой воздух разделяют на фракции, получая жидкие азот и кислород. Затем баллоны уже наполняют медицинским газом. Это и есть кислород для аппаратов ИВЛ.

    На сегодняшний день с точки зрения объемов производства, если обобщить показатели 2020 года, газообразного кислорода произвели 4,5 миллиона кубометров, жидкого — 64 миллиона килограммов, что на 40% больше, чем раньше. А это говорит о том, что мы живем в непростой ситуации, когда подготовили дополнительные койки для ковидных больных

    Денис Мантуров.

    В итоге, по словам министра, объемы потребления медицинского кислорода существенно выросли.

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    «С точки зрения объемов производства и наших лицензиатов — их около 114 по стране, кто производит именно газообразный и жидкий газ. Эти мощности расположены в 59 регионах России», — добавил он.

    Как подчеркнул руководитель направления HealthCare в кластере «Восток» Linde Сергей Маврешко, медицинский кислород требует строгого соблюдения норм на всех этапах.

    В данном случае кислород — фармсубстанция, которая так же, как любая таблетка, попадает в гражданский оборот лишь после тщательного анализа качества. Важно строгое выполнение всех процедур при производстве

    Сергей Маврешко.
    Подмосковье стало производить больше медицинского кислорода. Он нужен для пациентов на ИВЛ | Изображение 2

    Медицинский кислород производят по стандартам GMP, а значит, обязателен дополнительный контроль качества.

    Предприятие «Криогенмаш»

    Во время рабочей поездки Денис Мантуров посетил предприятие «Криогенмаш». Сегодня это самая крупная в стране компания, где производят оборудование для разделения воздуха.

    Для больниц и их пациентов сегодня важнее всего медицинский кислород, а «Криогенмаш» напрямую связан с его производством. Основная работа предприятия связана с созданием установок для разделения технических газов. В России таких всего около 170, но 120 из них — дело рук работников «Криогенмаша».

    Так, на предприятии есть оборудование, позволяющее получать медицинский кислород. Сырье для этого — воздух. Компрессоры затаскивают его, сжимают и подают в специальное устройство, которое очищает от влаги и углекислоты.

    Подмосковье стало производить больше медицинского кислорода. Он нужен для пациентов на ИВЛ | Изображение 3

    Очищенный воздух направляется в специальный агрегат — здесь происходит его охлаждение. Затем воздух поступает в холодный блок и после разделяется на азот с кислородом, а далее кислород поступает в бочки и цистерны.