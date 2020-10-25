45% пациентов с коронавирусом в Подмосковье подключены к ИВЛ

Вторая волна коронавируса не легче первой: в Подмосковье порядка 40-45% пациентов получают кислород посредством ИВЛ. Об этом в программе «Вести недели» заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Бытует мнение, что якобы вторая волна легче. Это не так. У нас и на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких — прим. ред.) люди лежат, и с кислородом — почти четыре тысячи. То есть порядка 40-45% пользуются кислородом», — привел слова Воробьева ТАСС.

В начале недели Воробьев сообщал, что с коронавирусом в регионе госпитализированы около восьми тысяч человек. К 1 ноября в Московской области должны подготовить 15 тысяч койко-мест для пациентов с COVID-19. В дальнейшем при необходимости это число могут увеличить до 18 тысяч.

На утро воскресенья в России были зарегистрированы более полутора миллиона заболевших (+16 710 за сутки). С начала эпидемии умерли 26 050 пациентов (+229). Число активных случаев превышает 349 тысяч (+8777 за сутки — это больше, чем число выздоровевших по стране — 7704 человека).

Лидерами по суточному приросту заболевших остаются Москва (4455), Санкт-Петербург (709), Московская область (491), Нижегородская область (396) и Ростовская область (306).